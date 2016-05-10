Москва, 10 мая, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В семь раз увеличилось количество обращений на горячую линию по вопросам заблаговременного приобретения мест для семейных захоронений в Москве, сообщили ИА REGNUM в департаменте столицы по конкурентной политике. По заявлению ведомства, порядка 70% жителей обдумывают возможность оплаты мест под семейные захоронения.

Цитата из к/ф «Гамлет». Реж. Григорий Козинцев. 1964. СССР Кладбище

Родовые места захоронения в Москве реализуют через электронные аукционы. Сейчас под семейные могилы выделено 700 таких мест на 70 кладбищах столицы. Впрочем, подобные посмертные удобства доступны не всем. Например, начальная стоимость места площадью 3,6 м кв. в Зеленограде составляет 149 тысяч рублей, а для того, чтобы быть похороненным на Богородском кладбище, москвичам надо приготовить уже не менее 3 млн рублей.

Тем не менее, если судить по официальным итогам прошлых аукционов, их часто признают несостоявшимися, так что средства на заблаговременное приобретение мест для комфортного погребения есть далеко не у всех.