Калининград, 10 мая, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Калининграде амнистировали двух врачей 1409-го военно-морского клинического госпиталя, которые обвинялись в серийном мошенничестве в отношении пенсионеров Минобороны России.

mil.ru Главный корпус военно-морского клинического госпиталя Балтфлота в Калининграде

Как сообщили сегодня, 10 мая, ИА REGNUM в военном следственном управлении СКР по Балтийскому флоту, на скамье подсудимых оказались сердечно-сосудистый хирург Владимир Кузьменко и анестезиолог-реаниматолог Марат Тухватулин. Оба работали в отделении рентгено-хирургических методов диагностики и лечения.

Военным врачам инкриминировали ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину»).

По версии следствия, врачи обманули семь военных пенсионеров, сообщив о необходимости оплаты услуг в связи с проводимым лечением. Однако медицинская помощь данной категории граждан оказывается бесплатно в соответствии с действующим законодательством.

Суммарно от потерпевших Тухватулин и Кузьменко получили 230 тыс. рублей. На судебном заседании бывшие врачи госпиталя раскаялись в совершении преступления, ходатайствовав о прекращении уголовного дела вследствие акта амнистии в связи с 70-летием Победы.

В итоге Ленинградский районный суд г. Калининграда пошёл навстречу подсудимым, прекратив уголовное преследование.

ИА REGNUM уточняет, что 1409-й военно-морской клинический госпиталь осуществляет медицинское обеспечение прикрепленных контингентов в качестве Главного госпиталя Балтийского флота. Учреждение расположено в Калининграде на улице Герцена и в народе носит имя Саулькина, в честь первого послевоенного руководителя госпиталя.