Красногорск, 10 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. 27-летнему мужчине, который подозревается в убийстве 5 байкеров в Подмосковье, предъявлено обвинение. Об этом сообщает во вторник, 10 мая, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

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«В ходе грамотно организованных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан возле дома, в котором проживал, — отмечается в сообщении. — На допросе он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего».

В настоящее время следователи продолжают работать с обвиняемым. «Запланировано проведения ряда следственных действий, в том числе допросов», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 мая в Егорьевском районе Подмосковья местный житель из карабина «Сайга» застрелил пятерых байкеров.

Перед трагедией шестеро мужчин и две женщины распивали спиртные напитки на территории заброшенного пивоваренного завода, где должен был пройти съезд байкеров.

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