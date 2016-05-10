Ярославль, 10 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Две коробки с ранеными птицами обнаружили сотрудники ярославского зоопарка у входных дверей на прошлой неделе. В одной из коробок находился связанный беркут, в другой — гусь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в зоопарке.

Фото сайта smileplanet.ru Беркут

Гуся спасти не удалось — слишком серьезные травмы. Но беркута ветеринары выходили. У птицы, занесенной в Красную книгу, обнаружены травмы крыла и лап, но сейчас хищник пошел на поправку и уже начал принимать пищу.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе беркута — его могут отпустить на волю или же оставить на постоянное жительство в зоопарке.

«В настоящее время беркут находится на территории зоопарка. Наша задача — оказать ему всю возможную помощь, провести адаптацию, максимально восстановить. Затем Росприроднадзор будет решать, что дальше делать с птицей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора зоопарка по науке Марина Степанова.

Беркуты в Ярославской области не водятся, однако, как пояснила Марина Степанова, сейчас немало заводчиков, у которых можно приобрести хищника, используемого для охоты. В зоопарке, впрочем, затрудняются предположить, как раненый беркут попал к их воротам.

«Сейчас можно купить многих животных — в России достаточно питомников и центров, где разводят таких птиц, занимаются их приручением. Но у нас таких центров специализированных нет, передержек тоже. Можно также предположить, что кто-то его выхаживал. У нас был опыт, когда к нам вот так в плачевном состоянии попал белохвостый орлан. Мы его выхаживали от истощения. Упитанность же беркута — ниже среднего. Трудно сказать, откуда он взялся. Главное — что его не бросили где-то умирать, а к нам подкинули. И хорошо, что ночью, а не по дневной жаре. Так что остаться в живых для такой крупной птицы в сложившейся ситуации — большое везение», — отметила Марина Степанова.