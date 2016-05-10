В Алтайском крае рассекретили тысячи архивных дел 1920-1985 годов
Барнаул, 10 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Администрация Алтайского края известила об итогах заседания межведомственной экспертной комиссии региона по рассекречиванию архивных документов. Гриф секретности снят с 4 тыс. 652 архивных дел, созданных в1920−1985 годы. Об этом сообщает сегодня, 10 мая, официальный сайт региона по ссылкой на Государственный архив Алтайского края.
Отныне доступными стали документы фондов «Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета народных депутатов (крайисполком). Особый сектор» за 1985 год, «Алтайский краевой комитет госстатистики. Группа режима» за 1967−1969 годы, «Алтайский краевой комитет КПСС» за 1945−1946, 1967−1968, 1976−1977, 1981 годы, «Барнаульский городской районный комитет ВКП (б)» за 1920−1930 годы, «Алтайский губернский комитет РКП (б)» за 1920−1925 годы, «Бийский окружной комитет ВКП (б)» за 1923−1929 годы, «Каменский окружной комитет ВКП (б)» за 1924−1930 годы.
Также рассекречены личные и персональные дела коммунистов по фондам Бийского уездного комитета РКП (б) Алтайской губернии, Зонального и Усть-Калманского районных комитетов КПСС Алтайского края за 1920−1961 годы.
Среди других рассекреченных документов — приказы, циркуляры, письма, информационные сообщения, доклады окружных комитетов, Барнаульского городского районного комитета партии по вопросам работы аттестационной комиссии, по проверке личного состава Барнаульской уездной милиции, работы магазинов «Сибторга», комплектованию кадрами отделения «Промбанка», борьбе с безработицей, работе среди кандидатов ленинского призыва, оплате труда работников, направленных на курсы пулеметчиков, подготовке к проведению кампании перевыборов в Советы, особому подходу к новой хлебозаготовительной кампании и другие.
В открытый доступ поступили также протоколы заседаний бюро Алтайского крайкома ВКП (б). Среди них: «О сохранении конского поголовья в колхозах края», «О подготовке техников-животноводов и младших ветеринарных фельдшеров», «О новом наборе студентов в институты Алтайского края», «О пятидесятилетии Алтайского краевого драматического театра», «О творческом показе Бийского городского драматического театра в городе Барнауле» и «О проведении лыжных соревнований в крае».
Рассекретили члены комиссии и решения, распоряжения и переписку Алтайского крайисполкома с министерствами и ведомствами СССР и РСФСР по различным хозяйственным вопросам — например, о плане поставки товаров для экспорта в Японию (пчелиный воск, папоротник «Орляк», лошади), о профилактике и преодолению влияния религиозного экстремизма в религиозных обществах и группах, среди верующих и некоторые другие.