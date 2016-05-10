Барнаул, 10 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Администрация Алтайского края известила об итогах заседания межведомственной экспертной комиссии региона по рассекречиванию архивных документов. Гриф секретности снят с 4 тыс. 652 архивных дел, созданных в1920−1985 годы. Об этом сообщает сегодня, 10 мая, официальный сайт региона по ссылкой на Государственный архив Алтайского края.

Советский плакат «Поднимем целинные и залетные земли Алтая»

Отныне доступными стали документы фондов «Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета народных депутатов (крайисполком). Особый сектор» за 1985 год, «Алтайский краевой комитет госстатистики. Группа режима» за 1967−1969 годы, «Алтайский краевой комитет КПСС» за 1945−1946, 1967−1968, 1976−1977, 1981 годы, «Барнаульский городской районный комитет ВКП (б)» за 1920−1930 годы, «Алтайский губернский комитет РКП (б)» за 1920−1925 годы, «Бийский окружной комитет ВКП (б)» за 1923−1929 годы, «Каменский окружной комитет ВКП (б)» за 1924−1930 годы.

Также рассекречены личные и персональные дела коммунистов по фондам Бийского уездного комитета РКП (б) Алтайской губернии, Зонального и Усть-Калманского районных комитетов КПСС Алтайского края за 1920−1961 годы.

Среди других рассекреченных документов — приказы, циркуляры, письма, информационные сообщения, доклады окружных комитетов, Барнаульского городского районного комитета партии по вопросам работы аттестационной комиссии, по проверке личного состава Барнаульской уездной милиции, работы магазинов «Сибторга», комплектованию кадрами отделения «Промбанка», борьбе с безработицей, работе среди кандидатов ленинского призыва, оплате труда работников, направленных на курсы пулеметчиков, подготовке к проведению кампании перевыборов в Советы, особому подходу к новой хлебозаготовительной кампании и другие.

В открытый доступ поступили также протоколы заседаний бюро Алтайского крайкома ВКП (б). Среди них: «О сохранении конского поголовья в колхозах края», «О подготовке техников-животноводов и младших ветеринарных фельдшеров», «О новом наборе студентов в институты Алтайского края», «О пятидесятилетии Алтайского краевого драматического театра», «О творческом показе Бийского городского драматического театра в городе Барнауле» и «О проведении лыжных соревнований в крае».

Рассекретили члены комиссии и решения, распоряжения и переписку Алтайского крайисполкома с министерствами и ведомствами СССР и РСФСР по различным хозяйственным вопросам — например, о плане поставки товаров для экспорта в Японию (пчелиный воск, папоротник «Орляк», лошади), о профилактике и преодолению влияния религиозного экстремизма в религиозных обществах и группах, среди верующих и некоторые другие.