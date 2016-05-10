Ярославль, 10 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. 8 мая в Ярославле на 77 году жизни скончался известный писатель Герберт Кемоклидзе, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Герберт Кемоклидзе

Герберт Кемоклидзе — известный ярославский писатель, сценарист, член Союза Писателей СССР с 1978 года, c 1994 года — Союза Журналистов РФ, Заслуженный работник культуры РФ. Его сатирическая и психологическая проза регулярно печаталась в журналах «Юность», «Аврора», «Москва», «Наш Современник, «Север» и других периодических изданиях, а также отдельными книгами, суммарный тираж которых превысил миллион экземпляров. Произведения Герберта Кемоклидзе были переведены на английский, немецкий, польский, болгарский, чешский, эстонский, латышский и другие языки.

Уроженец Туапсе, Кемоклидзе приехал в Ярославль в 1963 году по распределению после окончания Ленинградского университета. До 1981 года работал переводчиком со славянских языков в научно-исследовательском институте мономеров для синтетического каучука, затем трудился заведующим редакцией художественной литературы Верхне-Волжского книжного издательства, заместителем главного редактора ярославской областной газеты «Золотое кольцо». Возглавлял правление Ярославской региональной организации «Союз писателей России», был секретарем Правления Союза писателей России. Редактировал литературно-художественный журнал «Мера», возглавлял редколлегию книжной серии «Ярославский писатель».

Герберт Кемоклидзе — лауреат Международной премии «Золотой Молодой Ёж», премии литературной газеты «Золотой телёнок», всероссийской премии им. Н.А.Некрасова, премии еженедельника «Собеседник», дважды лауреат областной литературной премии имени Сурикова, дважды лауреат премии имени Трефолева. Лауреат Премии города Ярославля за заслуги в области культуры и искусства. Занесен в книгу Почета Ярославской области, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, Заслуженный работник культуры РФ.

«Герберт Кемоклидзе входил в плеяду лучших писателей Ярославии. Творчество Герберта Васильевича занимает видное место в культурном достоянии нашего региона. Талантливый писатель и приятный в общении человек с открытым лицом и светлой улыбкой. Его всегда будут помнить те, кому довелось с ним работать, и все поклонники его творчества», — выразил соболезнование близким писателя губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.