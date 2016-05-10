Санкт-Петербург, 10 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. На шествии «Бессмертный полк» 9 мая в Санкт-Петербурге один из участников потерял фотографии из семейного архива. Их нашли и передали в Смольный. Владельца семейных реликвий ищут. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга.

zakon.gov.spb.ru Реликвии, найденные на шествии «Бессмертный полк» в Петербурге

Фотографии были найдены на месте сбора «Бессмертного полка» на площади Александра Невского.

«Объявления о бесценной находке, сделанные по громкоговорящей системе оповещения, к сожалению, не помогли оперативно найти владельца», — отмечают в Смольном.

На одной из найденных фотографий запечатлен рядовой боец Красной армии. На его обмундировании две нашивки о ранениях, причем одно из них — тяжелое.

На обороте фотокарточки — стихи неизвестного автора.

Прими боец, жестокий бой —

Заклятый враг перед тобой.

Останови! не допусти!

Ты должен Родину спасти!

Боец, тебе доверена

Русская жизнь!

Держись и бейся, стой и держись!

Владельца утерянных семейных фотографий просят обратиться по телефону (812) 576−7170.

Как сообщало ИА REGNUM, в акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге приняло участие свыше 500 тысяч человек. Люди прошли по всем Невскому проспекту до Дворцовой площади с портретами своих родных и близких — фронтовиков, блокадников, тружеников тыла.