Москва, 10 мая, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Американский стратегический разведывательный самолёт RC-135W подлетел сегодня, 10 мая, к побережью Балтийского моря в Калининградской области, передаёт телеканал ОТР.

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Военный самолёт RC-135W «осуществляет полет в южной части Балтийского моря». Бортовой номер воздушного судна — 62−4131, позывные — CAMUS47.

Как сообщалось ранее, в апреля 2016 года российский самолёт Су-27 перехват американского самолёта-разведчика RC-135 над Балтикой. По словам американской стороны, их воздушное судно находилось над нейтральными водами: воздушное пространство РФ, по мнению представителей Пентагона, нарушено не было.

29 апреля США обвинили Россию в том, что Су-27 совершил «опасное сближение», пролетев в 30 метрах от американского разведчика RC-135U. В Минобороны РФ опровергли обвинения об «опасном приближении».