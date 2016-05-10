Грозный, 10 мая, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Чеченской Республике сегодня, 10 мая, отмечают День памяти и скорби. В этот день двенадцать лет назад погиб первый президент республики Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. В 2011 году был учрежден специальный день, когда жители Чечни вспоминают трагические страницы своей истории. Это и депортация, которой подвергся чеченский народ в 1944 году, и две военные кампании, во время которых республика понесла большие людские потери.

chechnya.gov.ru Первый президент Чечни Ахмат-Кадыров

«Мы потеряли погибшими и пропавшими без вести сотни тысяч наших соотечественников. В результате трагических событий наши города и села превратились в руины. Мы помним об этом и сегодня скорбим о тех жертвах», — написал в своем обращении к жителям республики временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров.

Сегодня с раннего утра к могиле первого президента Чечни в Центарое пришли жители республики, представители органов власти, депутаты Госдумы РФ Шамсаил Саралиев, Магомед Селимханов, спикер парламента ЧР Магомед Даудов, председатель правительства ЧР Абубакар Эдельгериев, брат Ахмата-Хаджи Кадырова Магомед Кадыров, заместитель министра внутренних дел ЧР Апти Алаудинов, муфтий Чечни Салах Межиев. Он прочитал молитву. Затем делегация направилась в Грозный, где возложила цветы к памятнику Ахмату-Хаджи Кадырову на мемориальном комплексе Славы.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби народов Чечни, проходят сегодня во всех населенных пунктах региона. Жители городов и сел проводят обряды жертвоприношения, зикры. В память о всех погибших в мечетях читаются молитвы.

Напомним, 9 мая 2004 года во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на стадионе имени Билимханова (бывший «Динамо») произошел теракт. Во время взрыва погиб первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.