Москва, 10 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Индекс социальных настроений, демонстрирующий, как жители России оценивают свою жизнь на данный момент, с февраля по апрель держится в пределах 69−71 п. При этом в последний месяц зафиксирован рост крайне положительных ответов («хорошо» и «отлично») (с 22% до 28%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Безработные. США.начало 1930-х

Год назад граждане оценивали ситуацию несколько лучше (показатель находился на отметке 76 п.), тогда как в аналогичные периоды 2010−2014 гг. значения индекса были ниже, чем в апреле 2016 года.

Индекс социальных настроений относительно ситуации в стране, в марте сумевший преодолеть отрицательную динамику, в апреле удержал позитивный настрой. Доля положительных оценок в апреле составила 74% (оценивающие ситуацию на «отлично"/"хорошо"/"нормально»), негативных — 23% (по ответам «все плохо"/"все ужасно»).

При этом в аналогичные периоды прошлых лет ожидания жителей России относительно будущего были более оптимистичны, чем в настоящее время. Сегодня о том, что самые тяжелые времена остались позади, говорят 19%. Каждый пятый (21%) считает, что мы переживаем их сейчас, а каждый второй (51%) — что они еще впереди.

Опрос проведен 23−24 апреля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.