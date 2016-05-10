Барнаул, 10 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Алтайские чиновники утвердили план подготовки в новому отопительному сезону: до 15 сентября 2016 года предстоит привести в порядок около 2 тысяч котельных, 3,4 тысячи км. тепловых сетей, более 13 тысяч км. водопроводных сетей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Карлин, — передает сегодня, 10 мая, официальный сайт региона.

Андрей Вилков. «Русская печь. У тёти Таи». 2014 г

«Распоряжение предусматривает решение ряда организационных и правовых вопросов в работе объектов жизнеобеспечения в отопительный период 2016—2017 годов. Например, органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить собственные комплексные планы мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства, социального назначения и жилищного фонда, а также схемы взаимодействия предприятий топливно-энергетического комплекса на случай возникновения технологических нарушений в работе систем жизнеобеспечения», — поясняет Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.

Также муниципальным образованиям необходимо полностью устранить замечания, выявленные Сибирским управлением Ростехнадзора в ходе проверки готовности к отопительному сезону 2015−2016 годов и обеспечить получение паспортов готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Между тем в Барнауле из-за серьезного похолодания (сегодняшней ночью температура воздуха вновь опускалась до минусовых значений — прим. ИА REGNUM) на территории города возобновлено отопление 140 объектов социальной сферы (из них 132 детских сада, 3 школы, 3 больницы, 1 дом-интернат, 1 санаторий).

Впрочем, это обстоятельство не повлияло на плановое отключение горячей воды: с 11 мая начинаются гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3, которые продлятся до 2 июня.