Магас, 10 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Память героическим подвигам уроженца Ингушетии Сафарбека Плиева увековечена в открытых в его честь бюсте и мемориальной доске, установленных на родине героя, сообщили ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе главы региона. В торжественной церемонии открытия бюста приняли участие сын героя войны Ибрагим Плиев, ветераны, представители молодежных и общественных и движений, органов власти

ingushetia.ru Бюст защитнику Брестской крепости Сафарбеку Плиеву

За заслуги перед Отечеством, а также большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения имя фронтовика присвоено также погранзаставе «Таргим». В здании пограничного отделения выставлены фотографии Сафарбека Плиева, военный мундир с боевыми наградами и фотоэкспозиция, посвященная годовщине Великой Победы.

Сафарбека Плиева война застала в то время, когда он нес службу в рядах действующей армии. Молодой лейтенант принял участие в обороне Брестской крепости, прошел всю войну, был пять раз ранен. За свой ратный подвиг был удостоен двух орденов Боевого Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги». Вернувшись с войны, он прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 93 лет в 2013 году.

Сын героя Ибрагим Плиев выразил благодарность главе Ингушетии и руководству Пограничного управления за высокую оценку ратного подвига его отца, внуки ветерана прочитали стихи в его честь.

Юнус-Бек Евкуров отметил, что при жизни Сафарбек Плиев гордился тем, что служил в пограничных войсках, принимал участие в героической обороне Брестской крепости. По словам главы республики, ветеран даже в 90 лет демонстрировал присутствие несгибаемой силы духа. «Он был настоящим бойцом, истинным патриотом, искренне любящим свою Родину», — подчеркнул Евкуров.