Москва, 11 мая, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Минкомсязи Николая Никофорова, сообщает ИА REGNUM. Ожидается, что депутаты зададут много вопросов министру, они касаются как традиционной, беспроводной связи, безопасности объектов сотовой связи, так и импортозамещения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Очевидно, особый интерес у депутатов вызывает практика реализации так называемого антипиратского закона, в частности, противодействие распространению нелегального контента в интернете», — отметил ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Также, по его мнению, интерес представляет тема работы «Почты России» и функционирование государственной информационной системы ЖКХ.