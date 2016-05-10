Южно-Сахалинск, 10 мая, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Главное на Сахалине в обзоре корреспондента ИА REGNUM: стоматологи отгородились от населения электронной очередью, Путин и Абэ конструктивно переговорили по Курилам, зажиточные сахалинцы получает в 16 раз больше самых бедных, коммунисты не могут обрести главу.

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Сахалинцы отрезаны от стоматологов талонной очередью

Сахалинцы недовольны системой выдачи талонов в единственную стоматологическую поликлинику области: томительное ожидание в живой очереди ушло, но проблемы достать талончик остались. Попасть на прием в стоматологическую поликлинику можно через два ресурса: первый «выбрасывает» талоны один раз в две недели, второй — ежедневно по будням. Правда, их количество ограничено — выдают чуть больше 20 талонов в день, а пациентов сотни, пишет корреспондент Sakh.com.

В поликлинике подтверждают — проблемы действительно есть. Запись на прием хоть и перевели в электронный формат, но талонов, как и врачей, от этого больше не стало. Растет только количество пациентов. Таких ажиотажных перегрузок электронная система не выдерживает. У регионального портала записи на прием просто не хватает мощности. На охоту за талонами на сайт ежевечерне выходит по 3000 пациентов — портал виснет.

Проблема, подчеркивают в минздраве и в поликлинике, есть только с первичным талоном, но попасть на повторные приемы никакой проблемы нет, так как последующие талоны распределяет лечащий врач.

Путин и Абэ конструктивно поговорили о Курилах

Президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ обсудили тему Курильских островов в ходе последней встречи в Сочи, сообщает ИА SakhalinMedia. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, диалог прошел «в конструктивном ключе», стороны договорились о развитии темы на уровне МИДов двух государств.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с Путиным Абэ предложил экономический план по развитию инновационных сфер РФ. Претворение плана в жизнь, в свою очередь, требует прогресса в Курильском вопросе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин встретились в Сочи, чтобы обсудить ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес для двух стран, в том числе и о перспективах заключения мирного договора.

Зажиточные сахалинцы получают в 16 раз больше бедных

Среднедушевые денежные доходы в Сахалинской области неуклонно растут и в 2015 году, по предварительным данным, составили 48 852,5 рубля в месяц, что по сравнению с 2014 годом больше на 9,3%, сообщает АСТВ.РУ.

Степень социального расслоения по-прежнему остается высокой. Разница между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами почти 16 раз. В 2015 году 1,5% населения имели доходы до 7000 рублей, и у 25,8% населения доходы превышали 60 000 рублей.

Почти половина общего объема денежных доходов всего населения Сахалинской области (46,9%) была сосредоточена в руках 20% населения с наивысшими доходами.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 13 672 рубля в месяц. Самые высокие показатели прожиточного минимума по ДФО в Камчатском крае (18 020 руб./мес.), Магаданской области (17 311 руб./месс.) и Чукотском автономном округе (16 537 руб./мес.). Сахалинская область — на 5 месте.

КПРФ не может обрести лидера

Коммунисты Южно-Сахалинска остаются без лидера. Бюро областного комитета регионального отделения не утверждает кандидатуру Галины Подойниковой, которую выбрали на партийной конференции. Причины этому называют разные, например, все не могут набрать кворум для голосования. Но есть и другая версия происходящего — конспирологическая. Согласно ей, назначение саботируют сторонники Евгения Плотникова (основной соперник Подойниковой).

Дело в том, что на кону не только кресло председателя горкома, но и грядущая предвыборная кампания в облдуму, пишет АСТВ.РУ. От того, кто возглавит самое большое региональное отделение, во многом зависит и то, кто пойдет на выборы, и то, какую поддержку получит в Южно-Сахалинске.

Тем не менее, Галина Подойникова и ее сторонники сдаваться не намерены. 14 мая пройдет пленум КПРФ, и вопрос утверждения главы горкома поставят уже на нем. Если Подойникова получит там поддержку, голосование бюро обкома уже не понадобится.