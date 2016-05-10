Воронеж, 10 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В Воронеже 8 и 9 мая состоялся шестой Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в шестой раз на огненное шоу в Воронеж съехались артисты со всей России, чтобы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны в День Победы.

Павел Ищенко ИА REGNUM Шестой Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» в Воронеже

Павел Ищенко ИА REGNUM Шестой Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» в Воронеже

В фестивале приняли участие несколько десятков фаерщиков, в том числе гости из Липецка, Сочи, Старого Оскола, Ельца, Ставрополя. Торжественное открытие прошло 8 мая на сцене у сити-парка «Град», в программе были мастер классы, а самая зрелищная часть — огненное и световое шоу — прошла 9 мая на Адмиралтейской площади с 20:00 и завершилась праздничным салютом.

Огни в это вечер зажигались не только на сцене — более 20 тысяч воронежцев на площади зажгли фонарики в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Павел Ищенко ИА REGNUM Шестой Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» в Воронеже. Воронежцы зажгли фонарики в память о героях Великой Отечественной войны

Артисты со всей страны продемонстрировали номера с огнем, пиротехникой и акробатическими элементами. Жюри выбирало лучшее сольное выступление, лучший дуэт и лучший коллектив, также фаерщикам вручили призы за артистизм и лучшую постановку номера.

Павел Ищенко ИА REGNUM Шестой Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» в Воронеже

Как сообщают организаторы мероприятия, фестиваль «Огни Победы» вошел в список наиболее значимых туристических событий региона и отмечен в общероссийском национальном календаре. В 2015 году, в пятый юбилей фестиваля, впервые выступили «фаербризеры» — мастера, которые умеют «выдыхать» огонь. Фаербризинг считается одним из самых опасных элементов фаер-шоу, поэтому раньше на «Огнях Победы» был запрещен из соображений безопасности и артистов, и зрителей. Однако к 70-летию Победы на фестиваль собрались лучшие в России выдыхающие огонь артисты. Также с 2015 года на фестиваль приезжают фаерщики из Крыма. Организатором мероприятия стали Группа компаний «ТВИМ» и общественная организация «Наше общее дело». Всего за время проведения фестиваля «Огни Победы» зажгли более 500 конкурсантов из России и стран СНГ.