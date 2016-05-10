Ростов-на-Дону, 10 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В честь 71-й годовщины Великой Победы для фронтовиков, тружеников тыла был подготовлен праздничный концерт «Счастливый май». К сожалению, по состоянию здоровья смогли на него приехать только 800 человек. Для потомков освободителей 9 мая были организованы праздничные гуляния и гала-концерт, передает корреспондент ИА REGNUM.

donland.ru Праздничный фейерверк

Ветеранов Великой Отечественной войны чествовали в ростовском драмтеатре имени Горького сразу после многотысячного шествия «Бессмертного полка». Артисты подготовили к празднику композицию на военную тему «Треугольники», а «Победный бросок» и «Счастливый май» посвятили окончанию войны.

В честь Дня Победы шести жителям Ростова-на-Дону, приблизившим капитуляцию фашистской Германии, был вручен губернаторский знак «За ратную службу». В числе награжденных — Павел Николаевич Ладыченко, которому в 2016 году исполняется 91 год.

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Награды также вручены Виктору Алексеевичу Бурдюгову, Николаю Леонтьевичу Гайденко, Александру Артемовичу Кулакову, Анастасии Семеновне Монаховой, Николаю Ивановичу Суворову.

Отметим, что по официальным данным в Ростове-на-Дону проживает 11 868 ветеранов Великой Отечественной войны. Непосредственных участников боевых сражений — 1 265, а также 32 участника освобождения города от немецких оккупантов. Вековой юбилей в этом году отмечает 21 горожанин. В целом в Ростовской области отметили День Великой Победы более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Для молодого поколения — потомков освободителей — праздничный гала-концерт состоялся вечером на главной площади донской столицы — Театральной. После выступлений творческих коллективов и артистов эстрады состоялось массовое исполнение песни «День Победы», ставшее уже традиционным завершением праздничных торжеств. Затем ровно в 22:00 ночное небо озарили тысячи красочных огней. Фейерверк завершил праздничные гуляния, которые посетили десятки тысяч ростовчан и гостей областного центра.

Напомним, что 9 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялся военный Парад. Завершила его акция «Бессмертный полк». Более двух часов поток людей с портретами родных и близких, не доживших до сегодняшнего дня, шел от площади Карла Маркса до проспекта Ворошиловского. В донской столице в акции приняли участие более 50 тыс. человек, всего в Ростовской области — более 170 тыс. человек.