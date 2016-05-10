Киев, 10 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Все государственные мероприятия по случаю отмечания на Украине «победы над нацизмом во Второй мировой войне» необходимо перенести на 8 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

С таким заявлением выступил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Больше всего… поразила разницу в атмосфере отмечаний 8 и 9 мая. Первый день — спокойствие, взаимное уважение, внимание ко всем ветеранам. Второй — напряжение, взаимная нетерпимость, политизация. Поэтому, что 9 мая до сих пор происходит в формате, который определяет Москва», — заявил чиновник. «Чтобы отгородиться от разрушительного воздействия, помешать внешним манипуляциям и использованию в политических целях памяти о погибших в минувшей войне, руководство Украины должно сделать еще один отважный шаг — все государственные мероприятия перенести на 8 мая», — подчеркнул Вятрович.

Вместе с тем, в интервью изданию «Гордон» Вятрович заявил, что его ведомство готовит проект закона о государственных праздниках, цель которого — существенно сократить количество выходных.

«Я убежден, что это абсолютно приемлемо для той ситуации, в которой находится Украина. Одно из наших предложений — сделать 9 мая рабочим днем. Но он останется праздником, внимание к старшему поколению, участникам войны не будет уменьшено… Я считаю, что среди выходных, которые стоит отменить — не только 9 мая, но и 2 мая, а возможно, и 1 мая, и, может быть, 8 марта. Но законопроект пока в стадии формирования, мы посмотрим на реакцию людей».

Отметим, что ранее в правительстве Украины объявили, что в этом году «особое внимание» будет уделено чествованию «Дня памяти и примирения» именно 8 мая. 8 мая руководство Украины приняло участие в акции «Первая минута Мира», а 9 мая возложило цветы к могиле Неизвестного Солдата в киевском Парке Вечной Славы и приняло участие в молитве военных капелланов — участников «АТО» «за мир и победу» на Владимирской горке.

Украинский институт национальной памяти — научно-исследовательский институт Украины, являющийся официальным органом исполнительной власти. Создан по аналогии с таким учреждением в Польше по инициативе Виктора Ющенко с основными задачами — «воссоздание справедливой истории украинской нации» и «формирование и реализация государственной политики в этом направлении»