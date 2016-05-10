Калининград, 10 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Более 35 тысяч жителей Калининградской области уехали в Польшу и Литву в День Победы. Примерно такое же количество калининградцев приняло участие в марше «Бессмертного полка» вчера, 9 мая.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Калининграде

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, с 7 мая по 9 мая из региона в Евросоюз выехали более 16 тыс. легковых автомобилей и 137 пассажирских автобусов. Общее количество калининградцев, уехавших в Польшу и Литву, составило около 37 тыс. человек.

В прошлом году на 9 Мая из Калининградской области уехали 34 тыс. граждан. Как правило, жители российского эксклава едут в северные воеводства Польши на «закуп». Про таких даже сочинили песню: «За пивом, колбасой начинается гонка. Здравствуй, «Лидл», здравствуй, «Бедронка» (продуктовые сети в Польше. — ИА REGNUM).

ИА REGNUM уточняет, что вчера по центру Калининграда прошли около 35 тыс. горожан — участников «Бессмертного полка». На несколько часов потомки героев Великой Отечественной войны заполнили площадь Победы и Гвардейский проспект Калининграда, двигаясь к памятнику 1200 гвардейцам, погибшим при взятии города-крепости Кёнигсберг.