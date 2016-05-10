Сыктывкар, 10 мая, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Сыктывкаре к «Бессмертному полку» присоединился врио главы Республики Коми Сергей Гапликов, который нёс фотографию своего дедушки — участника Великой Отечественной войны Гавриила Илларионовича Гузева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Коми «Бессмертный полк» в Сыктывкаре. 9 мая 2016 года

«Это тот самый случай, когда народная инициатива становится воистину национальной — в одном строю, в одном душевном порыве идут люди, которые чтят память о своих предках, защищавших Родину, и каждый человек чувствует единение со всей страной», — отметил Сергей Гапликов.

Всего в столице республики в полк влились более семи тысяч человек. Участники акции прошли от Театральной площади, через Стефановскую площадь, по улице Ленина до Свято-Стефановского собора, где состоялась лития по погибшим, которую провёл архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Отметим, что архиепископ решил сократить службу из-за начавшегося дождя. По окончании литии участники шествия разделились на две части: кто-то пошел ставить свечи в храм, а другие двинулись к полевой кухне, чтобы попробовать солдатскую кашу. Через полчаса состоялось авиашоу пилотажной группы «Русь».