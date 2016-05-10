Калуга, 10 мая, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городского парламента приняли 9 мая участие в праздничном шествии, посвященном 71-й годовщине Великой Победы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в торжественном марше участвовали представители военно-исторических клубов, военные, кадеты и студенты, участники всенародной акции «Бессмертный полк».

На площади Победы состоялся парад военнослужащих и митинг, на котором выступили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, ветераны войны и труженики тыла, молодежь.

«Наша жизнь, наш мирный труд, всем этим мы обязаны нашим отважным героям, дорогим ветеранам! Огромная честь идти сегодня с ними в одном строю. Да, наших герои уходят, но память о них будет жить вечно в наших сердцах, сердцах наших детей и внуков, «Бессмертный полк» — это доказательство моих слов! В День Великой Победы я желаю всем мирного неба над головой, мы должны свято чтить подвиг нашего народа, быть достойными этого подвига! А ветеранам желаю, прежде всего, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! Мы гордимся вами!» — сказал глава Калуги Александр Иванов.