Магаданская область, 10 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Ситуацию с транспортной доступностью внутри Магаданской области губернатор субъекта Владимир Печёный назвал архаизмом, отметив, что эта сфера требует кардинальных изменений. Решить проблему он предложил созданием внутрирегиональной авиакомпании, в том числе на базе уже действующих на Дальнем Востоке перевозчиков. «Дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Аврора» — для реализации качественных транспортных услуг видит другие пути, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Самолет. Небо

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Как сообщало ИА REGNUM, в прямом эфире передачи «Специальный корреспондент» на канале «Россия 1» член общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что сегодня Россия нуждается в политике аэрофикации. По словам эксперта, в нынешнее время высокая стоимость билетов зачастую обоснована с экономической точки зрения, однако если раньше обычная пенсионерка могла свободно пользоваться услугами авиации, то сейчас это стало невозможным.

Как заявил глава Магаданской области Владимир Печёный, сегодня жители региона добираются в отдалённые посёлки по 10−16 часов, иногда дорога занимает ещё больше времени: всё зависит от погодных условий и состояния дорог.

«У каждого должна быть возможность быстро и в комфортных условиях попасть домой. Добираться сутками до посёлков — это архаизм. Ситуацию с транспортной доступностью внутри региона надо менять кардинально. К сожалению, сегодня ситуация такова, что авиакомпании приходят в регион и уходят по своему желанию, интересы колымчан их не волнуют. Нам важно защитить людей от неожиданных решений компаний. Сегодня ощущения надёжности нет», — заявил Владимир Печёный.

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Исправить ситуацию в этой сфере жизнедеятельности субъекта губернатор считает возможным при помощи создания внутрирегиональной авиакомпании. Причём она может быть сформирована на базе действующих перевозчиков.

Другое видение высказала авиакомпания «Аврора», созданная как раз для обеспечения транспортной доступности регионов Дальнего Востока. «Дочка» «Аэрофлота» заявила о необходимости специального борта для перевозок внутри Колымы, хотя в других регионах ДФО этот перевозчик использует имеющиеся воздушные средства по разным направлениям. Кроме того, речь шла о решении вопроса с обустройством и содержанием посадочных площадок.