Таллин, 10 мая, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Несмотря на все усилия заинтересованных в провале акции лиц и сил, марш «Бессмертный полк — Таллин» состоялся при максимальном стечении народа. По усеченному варианту и без своего арестованного лидера.

Люди самостоятельно собираются у начала улицы Фильтри теэ

Таллинский корреспондент ИА REGNUM принял участие в марше «Бессмертного полка —Таллин», первой подобной акции в столице Эстонии.

Арестовав организатора акции, известного эстонского антифашиста Дмитрия Линтера за четыре часа до начала мероприятия, полиция сама себя поставила в неудобное положение: мало того, что пришлось отгонять людей от места объявленного сбора (Таллинский автовокзал), так еще и с тихим ужасом взирать на все прибывающие потоки людей, самостоятельно собирающихся у начала марша на улице Фильтри теэ. Стало понятно, что «узкое горлышко» улицы не вместит всех желающих и рано или поздно «лопнет». Полиция так и не рискнула применить силу к сотням людей, хотя поначалу и требовала от первых пришедших разойтись, так как «марша не будет». Сказался и просчет правоохранительных органов: на сотни собравшихся приходилось не более десятка полицейских на велосипедах и квадроциклах. В конце концов, полиция дала отмашку на быстрый проход по заявленному маршруту, идти по которому она организатору акции ранее запретила.

Среди собравшихся на Фильтри теэ были представители самых разных возрастов, многие пришли с подготовленными самостоятельно портретами родственников и близких — участников Великой Отечественной войны. Большую часть фотопортретов активисты акции изготовили заранее, несмотря на отказ типографии «из-за поломки техники» в самый канун 9 мая, на взлом почтового ящика акции «Бессмертный полк — Таллин» и уничтожение неизвестными хакерами более 200 файлов с портретами.

Многие незамысловато украсили свою одежду, сумки, головные уборы георгиевскими ленточками. Безусловно, люди несли цветы.

Очевидно, что на нерешительность полиции по разгону собравшихся повлияло и присутствие многочисленных фото — и тележурналистов, а также огромное количество фото‑ и видеозаписывающей техники в руках приходящих участников акции и их товарищей.

Убедившись, что народ не реагирует на призывы разойтись, а, наоборот, людей становится все больше и больше, полиция сдалась и дала разрешение на проход «Бессмертного полка — Таллин». «Давай быстро-быстро!» — распоряжался один из полицейских. Не веря в свою удачу, активисты быстро построили голову колонны и чуть ли не бегом начали движение. Часы показывали 17:55 — на пять минут ранее заявленного начала движения. Идти было разрешено только по тротуару. Огромная масса людей пришла в движение.

Одна из причин, почему полиция была так категорически против данного маршрута движения (самого удобного для прохождения людей), — наличие по его ходу сразу трех действующих объектов министерства обороны, два из которых располагаются за бетонными заборами, а один — за сетчатым. Чем так напугали эстонских военных участники акции «Бессмертный полк — Таллин» — непонятно. Как предположил один из участников марша, власти Эстонии явно не хотели, чтобы рядом с объектами НАТО развевались красные знамена и георгиевские ленточки. Пускай даже на пару минут.

Колонна акции «Бессмертный полк» растянулась на пару сотен метров. Пока ее голова входила в подземный переход, ведущий к Военному кладбищу, ее конец все еще вытягивался с начала Фильтри тэе. Шли в основном молча, общаясь с товарищами по мероприятию и снимая происходящее на смартфоны. Изредка раздавались призывы «Да здравствует День Победы! Ура!», «Слава Красной армии!», которые активно поддерживались. Из-за невозможности использовать громкоговорители активистами марша, все взаимодействовали на уровне «сарафанного радио», передавая слова и подсказки от одного к другому. Наверняка в этой круговерти кто-то не смог разобраться, что делать и куда идти. Особенно те, кто пришли позже времени начала движения колонны. Примерное количество участников марша — до тысячи человек. Вся дистанция марша составила примерно 800 метров.

Конечный пункт колонны — Военное кладбище и памятник «Бронзовый солдат». В 18:20 здесь полно народу и без участников марша. Памятник завален цветами.

На самом кладбище открыт стенд «Бессмертный полк». После прихода колонны он стал быстро заполняться. Однако большинство оставило у себя фотографии героических предков, подготовленные специально для марша.

Особенно приятно отметить, что российское информационное агентство REGNUM лично участвовало в проведении первого в столице Эстонии марша «Бессмертный полк».