Оренбург, 10 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Оренбурге 9 мая на территории президентского кадетского училища состоялся митинг, посвященный Дню Великой Победы и Герою России Александру Прохоренко. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в училище, имя предшественника кадет, курсанта, выходца из оренбургской «зенитки», звучало в это утро у всех на устах. Но и другое имя — Победа — произносил каждый пришедший на праздник: кадеты живут и учатся на «территории героев». Эта земля с самого основания города Оренбурга воспитывала мужественных и сильных парней, опытных в военном деле.

1pku.ru В память Героя России Александра Прохоренко на территории бывшего зенитно-ракетного училища открыта мемориальная доска

Начальник первого в стране Оренбургского президентского кадетского училища, доктор исторических наук, профессор Татьяна Машковская отметила, что из «зенитки» в годы Великой Отечественной уходили на фронт артиллеристы. Здесь ковали командные кадры для войск ракетной артиллерии в мирное время. Эти кадры по-прежнему в строю: они воспитывают наших мальчишек и готовят к профессии российских офицеров.

Напомним, ранее на территории Оренбургского президентского кадетского училища находилось Оренбургское высшее зенитное ракетное училище. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2008 № 137-р училище ликвидировано и в декабре 2008 подготовка курсантов передана в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени маршала Советского Союза А. М. Василевского (город Смоленск).

В память Героя России Александра Прохоренко рядом с казармой, где он жил курсантом, открыли мемориальную доску. Добавим, что возле казармы теперь растет ель, которую накануне похорон посадили сослуживцы героя.

«Стихи Константина Симонова «Сын артиллериста», прозвучавшие в тишине, были так созвучны подвигу нашего земляка, что все словно почувствовали его присутствие…» — сказали в президентском кадетском училище.

Заместитель начальника училища по учебной работе, полковник Андрей Ведерников прочитал строки из последнего радиоперехвата авианаводчика Прохоренко. Память Героя России почтили минутой молчания. Напомним, окружённый врагами и лишенный возможности выйти из окружения, он вызвал огонь российской авиации на себя.

Стоит отметить, что в рядах «Бессмертного полка» в Оренбурге 9 мая отмечены оренбуржцы, держащие в руках фотографии офицера сил специальных операций Александра Прохоренко, погибшего 17 марта в боях за освобождение Пальмиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Оренбургской области объявили траурным днем. В селе Городки Тюльганского района прошли похороны офицера Александра Прохоренко, геройски погибшего в Сирии. В последний путь проводить героя пришли близкие ему люди, односельчане, сослуживцы, чиновники, общественники, депутаты, представители военного ведомства.