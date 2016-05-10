Пекин, 10 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Китайские ученые восстановили образ доисторической амфибии, чей скелет был обнаружен в 2014 г. Исследователи из КНР продемонстрировали первую 3D модель морской рептилии, которую из-за необычной формы черепа прозвали «молотоголовым монстром».

people.cn «Молотоголовый монстр»

Специалисты Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии совместно с учеными Академии наук КНР впервые создали 3D модель уникальной морской рептилии, жившей более 240 млн лет назад, пишет «Жэньминь жибао».

«Необычное строение челюстей существа, а также строение зубов позволяет нам сделать вывод, что амфибия питалась исключительно морскими водорослями. Таким образом, в 2014 г. нами был обнаружен скелет самой древней травоядной амфибии», — заявил руководитель исследовательской группы Ли Чунь.

Ученый отметил, что для подтверждения выводов, сделанных китайскими специалистами, необходимо изучить, как минимум, еще один скелет подобного существа. Однако это невозможно из-за того, что обнаруженные в 2014 г. окаменелые останки амфибии являются пока единственными в мире.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа ученых из КНР обнаружила следы Minisauripus — самого маленького динозавра в истории. 70 отпечатков лап динозавра, размер которого не превышает размеры воробья, были обнаружены в провинции Сычуань в начале мая 2016 г.