Калуга, 10 мая, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 8 мая принял участие в дебатах участников предварительного внутрипартийного голосования партии «Единая Россия».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, темой дебатов были ТОСы как основа формирования гражданского общества. Участники предварительного голосования сошлись во мнении о необходимости поддерживать территориальные общины.

В Калуге сегодня зарегистрировано и успешно работает 55 территориальных общественных самоуправлений. Это отличный связующий элемент между людьми и государственной властью. Согласились участники дебатов и с тем, что ТОСы необходимо дополнительно финансировать, на сегодняшний день им не хватает средств для своего развития.

«Развитие территориального общественного самоуправления обеспечило широкое вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, — считает глава городского самоуправления Александр Иванов, — советы ТОС являются важным связующим звеном между органами местного самоуправления и жителями, калужские территориальные общины на сегодняшний день представляет собой мощный ресурс социально-экономического развития города. Муниципалитеты должны оказывать ТОСам всестороннюю поддержку: консультативную, организационную, юридическую и, конечно же, финансовую».

Глава Калуги также отметил необходимость изучать и перенимать опыт успешных территориальных общин.

«Примером для остальных ТОСов может служить территориальная община «Калуга-2», занявшая 3-е место в номинации «Развитие территориального общественного самоуправления» Всероссийского конкурса муниципальных практик, а также ТОСы «Содружество» и «Правобережье», регулярно занимающие призовые места в городских конкурсах», — подчеркнул Александр Иванов.