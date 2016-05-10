Волгоград, 10 мая, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В Волгограде в День Победы состоялся традиционный военный парад. Зрителями торжественного шествия стали около 20 тысяч волгоградцев и гостей города, в том числе ветераны и участники Великой Отечественной войны. В параде приняли участие около двух тысяч человек личного состава и более двух десятков образцов военной техники, в том числе исторической. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 10 мая, парадные расчеты объезжал начальник Волгоградского гарнизона гвардии генерал-майор Сергей Леготин.

Парад Победы в Волгограде

Первыми на параде по площади Павших Борцов пошла рота барабанщиц Волгоградской академии МВД РФ. Затем на площадке появилась знаменная группа с Государственным флагом РФ, копией Знамени Победы, водруженного 30 апреля 1945 года разведчиками 756-го стрелкового полка на здании рейхстага в Берлине. На площадь вступили солдаты роты Почетного караула 20-й отдельной гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой бригады. Парад продолжили военнослужащие-контрактники 20 мотострелковой бригады.

Торжественным маршем по площади прошли воины 56-й отдельной гвардейской ордена Отечественной Войны первой степени Донской Казачьей десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ, воины-железнодорожники 37 отдельной железнодорожной бригады, личный состав 22 отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, парадный расчет Главного Управления МЧС России по Волгоградской области, а также курсанты Волгоградской Академии МВД РФ и воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени Константина Недорубова.

Затем по новому асфальту, который дорожники успели уложить к Дню Победы, пошла техника, Первой на площади появился легендарный Т-34 — лучший танк второй мировой войны. В 1942 году каждый второй танк сходил с конвейера Сталинградского тракторного завода. Из машин второй мировой войны на параде были представлены образцы советского тяжелого мотоцикла М-72, автомобили «Виллис», «Газ-67» и другие машины. Из современной техники гости и жители города-героя смогли увидеть ГАЗ-2330−14 «Тигр», боевой машиной пехоты третьего поколения БМП-3, танком Т-90, самоходными артиллерийскими установками «Хоста», «МСТА-С», установкой — правнуком легендарной «Катюши» БМ-21"Торнадо-Г» самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С», а также зенитными ракетными комплексами «Стрела-10» и «Тор-М2».

Завершился парад выступлением барабанщиц Волгоградской академии МВД РФ, а также плац-концертом роты Почетного караула и военного оркестра Волгоградского гарнизона.

Мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посетили тысячи волгоградцев. Жители и гости города возложили цветы к памятным местам и братским могилам, прошли в «Бессмертном полку» на Мамаевом Кургане.

На сценических площадках города весь день выступали творческие коллективы, в том числе в рамках фестиваля «Музыка майских фонтанов», который впервые прошел в Волгограде. На главной высоте России вечером состоялось световое шоу. А вечером на Центральной набережной в честь ветеранов пела группа «Чайф». Артиллерийский салют и красочный праздничный фейерверк достойно завершили торжественные мероприятия.