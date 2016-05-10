Барнаул, 10 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал закон «О патриотическом воспитании в Алтайском крае». В число основных задач этого документа входит формирование и утверждение в сознании граждан социально значимых патриотических ценностей и убеждений, создание эффективной системы патриотического воспитания, привитие гражданам чувства гордости и уважения к символам Российской Федерации, к труду, приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных ценностей, воспитание уважения к Законам и нормам общественной жизни, — поясняет официальный сайт региона.

официальный сайт АКЗС Патриотическое воспитание в Алтайском крае

В этом законе прописаны цели деятельности в сфере патриотического воспитания, субъекты, основные направления деятельности, а также полномочия органов местного самоуправления, губернатора, правительства и депутатов регионального парламента.

Известно, что в первом чтении законопроект с аналогичным названием приняли еще в августе 2015 года. После этого была создана рабочая группа по доработке законопроекта.

По оценке начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елены Безруковой, вся деятельность учреждений культуры служит развитию патриотизма, ведь стоящую перед ними задачу можно сформулировать как сохранение, изучение и передачу традиций. Ее слова цитирует официальный сайт Алтайского законодательного собрания.

«Если брать широко, вся наша работа укладывается в рамки патриотического воспитания», — подчеркнула Елена Безрукова. Она также напомнила, что в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011−2015 годы» и государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011−2015 годы была организована книжно-читательская кампания «Память поколений». Она включила в себя цикл разнообразных мероприятий, среди которых были книжно-иллюстративная выставка «Война. Народ. Победа. 1941−1945», презентация книги «Детская книга войны. Дневники 1941−1945», акция «О тех, кого помним и любим», посвященный книге-альбому «Бессмертный полк. Народный марш памяти» День исторической книги и другие.

Огромный интерес у зрителей вызвала организованная Государственным художественным музеем Алтайского края выставка «Плакаты войны. На пути к Великой Победе». На ней побывали более 3,5 тысячи человек.

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013−2015 годы были осуществлены ремонтные работы на 71 объекте культурного наследия регионального значения. За 2015 год увеличилось число действующих патриотических объединений.

Сегодня в крае работают 1080 патриотических объединений, клубов, центров. В 208 военно-патриотических и военно-спортивных клубах ведется комплексная разновозрастная подготовка воспитанников.

Важной составляющей патриотического воспитания является вовлечение молодых людей в волонтерскую и поисковую деятельность. Алтайский край одним из первых поддержал инициативу проведения акции «Бессмертный полк».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году эта народная акция объединила более 50 тыс. барнаульцев.