Москва, 10 мая, 2016, 09:37 — ИА Регнум. 42% жителей России относятся к Владимиру Путину так же, как в 2000 году, когда он впервые был избран президентом. У 38% опрошенных с тех пор отношение к нему улучшилось, 11% стали относиться к Путину хуже. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

69% считают, что деятельность Путина на посту президента соответствует тому, что они от него ожидали в 2012 году, 19% сказали о несоответствии.

Наиболее серьезные перемены в стране к лучшему происходят благодаря Владимиру Путину, к худшему — в силу не зависящих от него причин, заявили 38% опрошенных.

Если говорить о конкретных действиях и высказывания Путина за последний год, больше всего понравились жителям «защита Сирии» и то, что он «поднимает Крым, Крым вошел в состав России».

Не нравится гражданам, что «посылается везде помощь, а сами еле выживаем», а также «низкий уровень жизни населения» и плохая социальная политика.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 2 мая 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.