Москва, 10 мая, 2016, 09:24 — ИА Регнум. В Москве 10 мая сохранится теплая солнечная погода, воздух прогреется до +25 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Храм Христа Спасителя

Характер погоды в столичном регионе продолжит определять антициклон. В Москве температура воздуха составит +22 — +24 градуса, в Подмосковье — +20 — +25 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление — 751 мм рт. ст.