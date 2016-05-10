Томск, 10 мая, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Причиной гибели восьми человек в пожаре в селе Молчаново (Томская область) могла стать непотушенная сигарета, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

gfonwall.ru Сигареты

К такому выводу пришли пожарные эксперты, версию поджога они исключили. В настоящий момент следователи устанавливают, из-за чьих действий произошло возгорание.

Напомним, вечером 3 апреля в селе Молчаново загорелся частный деревянный жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе пятеро взрослых и трое детей. Один ребенок скончался в реанимации.

По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Уточняется, что семья была благополучной.