Москва, 10 мая, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Нелегальный табачный рынок в России в 2016 году возглавила марка сигарет «Прима». По итогам I квартала, поддельные сигареты данной марки составляют 44% от общего количества контрафакта, пишет газета «Коммерсант».

o6oi.ru Сигарета

Данные были получены у исследовательской компании «TNS Россия», которая провела экономический анализ по заказу нескольких производителей табачных изделий. Исследование, в котором опрошено около шести тысяч граждан России, проведено с 14 января по 4 марта 2016 года.

Уточняется, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля «Примы» в нелегальном сигаретном бизнесе выросла на два процента, таким образом, в этом году отечественные контрафактные сигареты опередили импортные подделки. По мнению экспертов, такой рост вызван двумя причинами: увеличением акциза и повышением спроса на дешёвые сигареты из-за падения покупательской способности потребителей.

Ситуацию прокомментировал вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Киселёв.«Рост цен на табачную продукцию из-за особенностей структуры акцизного налога заставляет потребителей искать более дешевые предложения на легальном и теневом рынках», — сказал он.

Отмечается, что в 2015 году произошёл рост адвалорной части (процент от розничной цены) акциза на сигареты: с 8,5% до 11%, в 2016 году он составил 12%. Больше всего это повышает цены на самые дешевые сигареты.