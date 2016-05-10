Петропавловск-Камчатский, 10 мая, 2016, 08:49 — ИА Регнум. На Камчатке предстоящим летом ожидается пик нападения клещей на людей, который бывает в регионе раз в три года. Но, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, серьезных последствий от таких нападений на полуострове еще не фиксировалось.

Dack9 Пастбищный клещ

Учитывая климатические особенности, клещи в лесах Камчатки появятся только в июне. «В прошлом году к врачам за помощью обратились 52 человека, в том числе 8 детей. Наибольшее число случаев нападения клещей на людей было зафиксировано, как и в 2014 году, в июне», — говорят санитарные врачи.

Они отмечают, что из 39 клещей, снятых с людей, в шести обнаружены возбудители клещевого бореллиоза. «При этом заболевания среди людей не регистрировались. Кроме того, при исследовании клещей вирус клещевого энцефалита, как и в предыдущие годы, не выявлен», — добавили в Роспотребнадзоре.

Медики отмечают, что территория Камчатского края не является эндемичной по клещевым инфекциям.