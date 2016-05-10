Москва, 10 мая, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Brent 9 мая смогла открыть неделю даже выше 46,00 долл./барр., правда, уже к закрытию торгов запал ушел и актив обвалился к 43,50. Свою роль здесь сыграл и канадский фактор, который постепенно сходит на нет, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Стоит отметить, что если фактор Канады будет постепенно сходить на нет, а слухи испарятся, то саудовская история может иметь долгосрочное влияние на динамику актива. Рынок будет очень внимательно следить за первыми шагами и комментариями нового министра нефти Саудовской Аравии», — сказала Афанасьева.

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«Очень велика вероятность, что рынок постепенно начнет закладывать в цену более радикальные меры на традиционном июньском заседании ОПЕК. Это способно поддержать рост Brent к отметке 48,00 долл./барр. уже в течение ближайшей недели, что делает текущие уровни довольно привлекательными для покупок», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате лесных пожаров в Канаде в провинции Альберта на заводах задействованы лишь 23% мощностей, что указывает на вероятность ограниченного поступления нефти на рынок. Кроме того, Саудовская Аравия решилась на масштабную реорганизацию правительства. Причем первым под удар попал министр нефти Али аль-Наими. Новым министром стал Халид аль-Фалих.