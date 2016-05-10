Москва, 10 мая, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть незначительно растут на торгах 10 мая после резкого падения накануне, свидетельствуют данные Нью-Йоркской и Лондонской бирж.

gazprom.ru Нефтяная платформа

По состоянию на 08:38 мск баррель Brent прибавил 0,46% и достиг $43,72. Торги по нефти этой марки закрылись 9 мая на отметке в $43,46 за баррель — на максимуме баррель стоил $46,48 (-$3,02).

Нефть марки WTI закрыла торги 9 мая на отметке $43,34 за баррель, снижение составило 3,046%.

На негативный настрой рынка повлияли пожары в Канаде, которые начинают отступать от нефтяных месторождений, и перестановки в правительстве Саудовской Аравии, где от должности отстранен министр нефтяной промышленности Али аль-Наими. Он занимал свой пост с 1995 года.

Новым министром стал Халид аль-Фалих, который уже заявил о намерении Эр-Рияда продолжать нынешнюю нефтяную политику страны.