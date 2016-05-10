Москва, 10 мая, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Минэкономики РФ предлагает на несколько лет ограничить рост зарплат в стране, чтобы выйти из рецессии и добиться роста ВВП в 4,5% к 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект макроэкономического прогноза ведомства на 2016−2019 годы.

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«Рецепт выхода из рецессии от Минэкономики — ограничение роста зарплат в экономике в 2016—2017 гг. с последующей компенсацией в 2018—2019 гг., бурный рост корпоративных прибылей в 2018—2019 гг., инвестиции из ФНБ и бюджета в «системообразующие и эффективные инвестпроекты» и сокращение потребления энергии», — говорится в сообщении.

Цель «затягивания поясов» — преодолеть переходный период до 2019 года, когда ускоряющийся рост инвестиций, согласно плану, достигнет 24,1% ВВП.

«Их источниками в этой схеме будут не столько сбережения населения, сколько корпоративные прибыли», — отмечает газета.