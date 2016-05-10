Москва, 10 мая, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В истории с рублем в ближайшие дни будет наблюдаться влияние двух разнонаправленных факторов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Первый — это динамика нефти, которая, вероятно, будет позитивной под влиянием масштабного реформирования кабинета министров Саудовской Аравии, что дает рынку надежду на то, что объемы добычи все же отойдут от рекордных отметок. Второй — это физический спрос на иностранную валюту, который традиционно растет во время майских праздников и на протяжении летних месяцев. Вполне возможно, что постепенно негативное влияние туристической активности будет компенсироваться приближением очередного сезона налоговых выплат», — пояснила Афанасьева.

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«Особенно ярко это можно будет ощутить лишь к концу текущей неделе, однако, в целом, у российской валюты есть шансы показать укрепление в течение недели, хотя первый рабочий день торговой недели в России она вполне может открыть «гэпом» вниз в связи с резким обвалом Brent во время американской сессии. Пара USD/RUB может добраться до 67,30 на открытии», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ на 10 мая повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар США подорожал к рублю на 30,1 копейки до 66,1928 рубля. Евро вырос на 0,76 копейки до 75,5789 рубля. Нефть марки Brent стоит $43,74 за баррель.