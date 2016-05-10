Благовещенск, 10 мая, 2016, 08:24 — ИА Регнум. В День Победы, когда вся страна и жители Амурской области отмечали великий праздник, вандалы надругались над памятником погибшим в Сирии героям России Олегу Пешкову и Александру Позыничу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вандализм на мемориале героев в Амурской области. Фото: очевидец, amur.info

Мемориал двум бойцам находится возле села Возжаевка на федеральной трассе Чита — Хабаровск. Как сообщает Vostok.Today, неизвестные расписали памятник краской из баллончика гадкими надписями.

Как пояснили в пресс-службе Белогорского района, до обеда 9 Мая памятные доски очистили от нецензурных надписей.

По данному факту возбуждено уголовное дело и «устанавливаются лица, совершившие противоправные деяния».

Напомним, лётчик Олег Пешков погиб 24 ноября 2015 года во время приземления на парашюте после обстрела боевиками. Его бомбардировщик Су-24 был сбит турецким F-16 в Сирии. Морской пехотинец контрактной службы Александр Позынич погиб в Сирии, спасая экипаж сбитого Су-24. Он был посмертно представлен к ордену Мужества.