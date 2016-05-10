Нью-Йорк, США, 10 мая, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Против экс-председателя сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывшего постпреда Антигуа и Барбуды Джона Эша прокуратурой США могут быть выдвинуты новые обвинения, сообщает Reuters.

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В настоящее время Эш уже отдан под суд по делу о коррупции в ООН: его подозревают в получении взятки в $1,3 млн. Очередное заседание федерального суда в районе Манхэттен (Нью-Йорк) состоится 27 мая.

О том, что в отношении экс-чиновника ООН могут быть выдвинуты новые обвинения суд уведомил заместитель прокурора Дэниел Риченталь. Суть обвинительного заключения не уточняется. Оно будет представлено жюри присяжных до очередных запланированных слушаний.

Напомним, председатель 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и экс-постпред Антигуа и Барбуды Джон Эш, китайский магнат-застройщик Нг Лап Сенг, и еще три человека обвиняются в участии в коррупционных схемах. По версии прокуратуры, Эш передал генеральному секретарю ООН письмо, в котором отстаивал необходимость строительства конференц-центра ООН в Макао. За лоббирование этой стройки он получил от Нг Лап Сенга взятку в размере $500 тыс.

От других китайских бизнесменов Эш получил более $800 тыс. за продвижение их интересов в ООН и руководстве Антигуа. Уточняется, что этими деньгами он «поделился» с чиновниками Антигуа и Барбуды, в том числе с премьер-министром страны.