Барнаул, 10 мая, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Жительница с. Шпагино Заринского района еще утром, 8 мая, ушла в лес за грибами и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски с привлечением спасателей результата не дали, — об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Николай Николаевич Ге. «Дорога в лесу»

Сегодня ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю запланировано обследование территории в 10 кв. км. Утром из Барнаула убыл беспилотный летательный аппарат.

Всего в поисковой операции участвуют более 90 человек и 20 единиц техники.