Вашингтон, 10 мая, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Россия с 2018 года может разместить новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в Сибири и на Южном Урале — они заменят существующие МБР времен холодной войны Р-36М2 «Воевода» (СС — 18 «Сатана») и станут самыми крупными системами поражения, когда-либо построенными человеком. И новому оружию России Вашингтону пока противопоставить нечего, пишет Дейв Маджумдар в статье для National Interest.

foto-basa.com Баллистическая ракета СС — 18 «Сатана»

Автор ссылается на интервью командующего РВСН России генерал-полковника Сергея Каракаева агентству ТАСС. «Уже завершается разработка ракетного комплекса «Сармат» шахтного базирования с тяжелой ракетой, который заменит «Воеводу» в Ужурской ракетной дивизии и Домбаровском позиционном районе», — заявил Каракаев 6 мая 2016 года.

Автор отмечает, что первые ракеты-прототипы уже созданы, их пуски будет произведены в течение 2016 года. Если испытания окажутся успешными, МБР «Сармат» пойдет в производство и встанет на вооружение в 2018 году.

По словам аналитика, на данный момент конкретных данных о характеристиках ракеты «Сармат» нет, однако судя по имеющейся информации, новая ракета будет обладать чудовищной силой, такой же, как к месту названая ракета «Сатана», которую «Сармат» и должен заменить.

Тем не менее Россия разрабатывает средство поражения не с нуля, поэтому, считает автор, можно утверждать, что на ней будут использоваться модернизированный вариант жидкотопливного ракетного двигателя «Воевода», то есть ракета будет направляться к цели с помощью четырех двигателей РД-274.

Вес «Сармата» составит по меньшей мере 100 тонн, а полезная нагрузка будет достигать 10 тонн. Таким образом, ракета сможет нести до 15 отдельных термоядерных боеголовок на расстояние в 9,7 тыс. км. Как в случае с другими МБР России, таким как «Ярс», «Тополь-М» и «Булава», «Сармат» создан специально для преодоления ПРО противника с помощью комбинации ложных целей, ряда контрмер, а также чистой скорости. На МБР также могут быть установлены маневрирующие боеголовки, благодаря которым перехватить ракету будет намного сложнее.

В то же самое время ВВС США начали предварительные работы по разработке новых Стратегических средств устрашения наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent), которые заменят существующие ракеты «Минитмен-3». Сейчас ведутся работы по модернизации ракеты, однако официальные лица ВВС США признали на слушаниях конгресса, что с малой долей вероятности престарелая ракета «Минитмен-3» сможет стать надежным фактором сдерживания, поскольку по-прежнему активно совершенствуются системы ПРО противника.

Таким образом, США нужна новая ракета, с помощью которой Вашингтон сможет эффективно сдерживать Россию и Китай. Тем не менее, отмечает автор, какая бы новая ракета ни стала новым средством стратегического сдерживания США, она вряд ли будет столь же крупной и сможет нести столь же большую нагрузку как российская.