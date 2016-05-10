Вашингтон, 10 мая, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Первый пуск модернизированной ракеты-носителя Antares, оснащенной новым российским двигателем РД-181, состоится в июле 2016 года. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил глава американской компании Orbital ATK Дэвид Томпсон.

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«Antares отправит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль Cygnus, — говорит Томпсон. — Если все пройдет успешно, то в ноябре также по заказу NASA будет осуществлен следующий пуск этого носителя для доставки грузов на МКС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2014 г. в США на старте взорвалась ракета Antares. Ракета-носитель «рассыпалась» буквально через несколько секунд после запуска с космодрома NASA на острове Уоллопс возле побережья штата Вирджиния (США). Людей в момент запуска рядом со стартовым комплексом не было.

Грузовик Cygnus должен был доставить на МКС более 2 т продовольствия и научного оборудования, в т.ч. новейший спутник, принадлежащий компании Redmond (США), которая разрабатывает технологии бурения астероидов.