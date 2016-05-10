Черногорск, Хакасия, 10 мая, 2016, 07:48 — ИА Регнум. По улицам города Черногорска (Хакасия) 9 мая прошагал «Бессмертный полк». Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, в шествии приняли участие около 1 500 черногорцев.

«Черногорск-Информ» «Бессмертный полк» в Черногорске

Акция «Бессмертный полк» прошла в Черногорске уже в четвертый раз. По словам организаторов, «за каждой фотографией участника войны кроется своя история». Жительница Черногорска Ольга Шепель пронесла портрет своего ныне покойного отца — Леонида Мироновича Шепеля. В 1943 году его в возрасте 18 лет призвали на фронт из Новосибирской области. После войны он восстанавливал народное хозяйство.

Горожанка Ирина Макарова никогда не видела своего деда Петра Антоновича Юрко. Он геройски погиб под Кривым Рогом в 1943 году. Сегодня с портретом деда она также прошла в строю «Бессмертного полка». Елена Норка на шествие пришла с портретами двух дедов — Павла Андреевича Храпкова и Василия Васильевича Цегельникова. Штендеры ей помог нести ее сын. Многие 9 мая на шествие «Бессмертного полка» пришли с детьми.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в столице Хакасии — городе Абакане — в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 10 тысяч человек.

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Напомним, 9 мая «Бессмертный полк» прошагал по России. Под его знамена встали миллионы людей. Эта акция зародилась несколько лет назад в Сибири, с тех пор она приобрела не просто всероссийские, а поистине всенародные масштабы, став главной частью, смыслом и сутью празднования Дня Победы.