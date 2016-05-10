Ростов-на-Дону, 10 мая, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Победный для футбольного клуба «Ростов» матч со столичным «Локомотивом» (2:1) дался жёлто-синим очень тяжело. Это признал сам наставник донской команды Курбан Бердыев на послематчевой пресс-конференции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ростовчан.

vk.com/fcrostov После матча

«После поражения от «Мордовии» у ребят было тяжелое психологическое состояние. Стресс и напряжение сказались на наших действиях. Но мы хорошо начали матч, а потом играли по результату. Мы движемся от игры к игре. Главное, что после «Мордовии» ребята пришли в себя. Очень сложно было сделать так, чтобы футболисты собрались. Все-таки у нас почти все игроки в команде не готовы к такой психологической нагрузке», — отметил рулевой «Ростова».

Что касается прошедшего матча, то в целом команда была готова к стандартам соперника. В преддверии поединка игру оппонентов тщательно проанализировали.

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец подчеркнул, что победить удалось благодаря единству коллектива. Защитник Фёдор Кудряшов отметил, что после поражения в Саранске футболисты хотели реабилитироваться перед болельщиками и самими собой. «Очень хотели доказать, что-то поражение — случайность», — сказал игрок.

Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко, в свою очередь, так и не понял, в чем сила «Ростова», и что не получилось у его подопечных.

Отметим, что после 27 туров чемпионата России «Ростов» располагается на второй позиции в рейтинге, имея в активе 54 очка. Возглавляет турнирную таблицу столичный ЦСКА (56 очков), на третьей строчке находится «Зенит» (52 очка).

Следующий соперник дружины Курбана Бердыева — столичный «Динамо», с которым выездная игра пройдёт 12 мая на стадионе «Арена-Химки».