Вашингтон, 10 мая, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Представители Пентагона назвали Россию и Китай потенциально опасными противниками, которые могут, благодаря новым технологиям, нанести удары по США в космосе, пишет газета The Washington Post.

К звездам! К солнцу! Советский плакат

По мнению военных экспертов США, агрессия может быть осуществлена за счёт выведения из строя американских спутников. Разработанные российские и китайские технологические инновации могут нейтрализовать американскую инфраструктуру национальной безопасности в космосе.

Ситуацию прокомментировал помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз. По его мнению, конфликт в космосе ни для кого не является желательным.

«Но США стремятся препятствовать тому, чтобы конфликт перешел в космическое пространство, и наша дипломатическая стратегия поддерживает эту цель», — сказал он.

Своё мнение также высказал глава Стратегического командования Соединённых штатов Сесил Хейни. Он перечислил ещё ряд стран, которые могут осваивать и развивать космические технологии: среди них Северная Корея и Иран. Также Хейни упомянул о доступе к космическим технологиям «исламистских организаций».