Лондон, 10 мая, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Рост российской экономики в ближайшие 1,5 года может прийти на смену спаду, так считает президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, сообщает 10 мая «Прайм».

ИА REGNUM Рубль

Как отметил глава международной финансовой организации, сейчас экономика России «переживает тяжелое время» из-за введения западных санкций и падений цен на нефть. Однако в течение ближайших 18 месяцев, по оценкам специалистов ЕБРР, в экономике страны начнется восстановление.

«Я надеюсь, что рецессия в экономике РФ закончится в ближайшие 18 месяцев. Сейчас очень сложное время для России», — сообщил Сума Чакрабарти.

Президент ЕБРР напомнил, что инвестиции в новые проекты в России были приостановлены решением акционеров банка в июле 2014 года. Причиной тому послужило обострение геополитической ситуации и санкции в отношении России со стороны США и Европы. При этом ранее ЕБРР вкладывал средства в российские проекты, около 90% которых принадлежало частным компаниям.

Чакрабарти отметил, что российские проекты были «высококачественными, хорошо управляемыми», что очень важно для ЕБРР. Он заключил, что решение о возвращении инвестиций в Россию в дальнейшем будет принято акционерами ЕБРР.