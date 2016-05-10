Вашингтон, 10 мая, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Россия и Китай разрабатывают военные технологии, которые позволят этим странам организовать нападение на США в космосе. Об этом, как сообщает The Washington Post, заявляют официальные лица в Пентагоне.

Цитата из к/ф «День независимости». реж Роланд Эммерих. 1996. США Нападение из космоса

В военном ведомстве опасаются, что Москва и Пекин разрабатывают оружие для уничтожения орбитальной группировки спутников США.

Об угрозе со стороны РФ и Китая говорят и в других ведомствах США.

Так, помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Фрэнк Роуз во время последнего выступления заявил, что власти США обеспокоены дальнейшим развитием российской и китайской систем «противоспутникового оружия».

«Но США стремятся препятствовать тому, чтобы конфликт перешел в космическое пространство, и наша дипломатическая стратегия поддерживает эту цель, — сказал Роуз. — Возможность конфликта в космосе не находится в чьих-либо интересах».

Отметим, что в 2016 году военное ведомство США потратит десятки миллиардов долларов на космические программы.