Улан-Удэ, 10 мая, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Ветреная погода привела к увеличению количества лесных пожаров в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), по состоянию на утро 10 мая зарегистрировано 40 возгораний. Общая площадь очагов составляет более 11,6 тыс. га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ефим Волков. Пожар. 1905

С пожарами борются более 1 тыс. человек, в том числе парашютисты-пожарные, сотрудники МЧС, местные жители, арендаторы. Применяется 244 единицы тяжелой и лесопожарной техники.

Очаги возгораний зарегистрированы в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Хоринском, Курумканском, Селенгинском районах, а также в пригороде Улан — Удэ.

По данным РАЛХ, все возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за перехода огня с земель сельхозназначения.

Также на сегодняшний день установлено, что к возникновению лесных пожаров причастны пять человек. Всего по состоянию на 10 мая выявлено 322 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в том числе за праздничные дни 7−9 мая — 99 нарушений. К административной ответственности привлечено 75 человек на сумму 409 тысяч рублей. Возбуждено два уголовных дела по ст. 261 УК РФ.

За прошедшие сутки силами лесной охраны ликвидировано 13 очагов лесных пожаров на общей площади 186 га в семи районах республики. С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 149 очагов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 15 тыс. га. В прошлом году к 10 мая с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 397 очагов. Пройденная огнем площадь составляла около 54,6 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 6 мая в Бурятии было зарегистрировано 18 очагов лесных пожаров на общей площади более 1,6 тыс. га.