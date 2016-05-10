Пекин, 10 мая, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные, согласно которым в апреле уровень инфляции в Китае снизился до отметки 2,3%. В марте 2016 г. инфляция в КНР составляла 2,5%.

baike.m.sogou.com Юань

Чиновники статистического управления отметили, что за прошедший месяц значительно подорожали продукты питания. Так, стоимость 1 кг свинины в апреле увеличилась на 33,5%. Овощи и фрукты в очередной раз подорожали более чем на 20%. За прошедший месяц овощи и фрукты подорожали на 22,6%, пишет «Синьхуа».

Индекс потребительских цен (индекс CPI) является ключевым показателем уровня инфляции в государстве. В апреле этого года в Китае был зафиксирован показатель индекса CPI на уровне 2,3%.