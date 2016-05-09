Салехард, 10 мая, 2016, 01:42 — ИА Регнум. В Салехарде в День Победы состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняи участие тысячи человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Надежда Семёнова «Бессмертный полк» в Салехарде. 9 мая 2016 года

Жители столицы Ямала прошли с портретами родных и близких, погибших в Великую Отечественную, погибших на полях сражений или не доживших до сегодняшнего дня.

В одной колонне шагали дети, внуки, правнуки и уже праправнуки тех, кто отдал свои жизни против фашизма. В акции приняли участие тысячи человек.

У большинства участников были в руках пластиковые штендеры с портретами, которые в преддверии 9 мая помогли создать организаторы акции «Бессмертный полк». Но было в строю полка немало и самодельных, из фанеры, и просто распечатанных в увеличенном формате фотографий. Кто-то пришел с маленькими фотографиями из семейных архивов. Все с гордостью подымали высоко над головой портреты своих героев.

Акция завершилась у пантеона культурно-исторического комплекса «Парк Победы». Салехардцы почтили память погибших героев минутой молчания.