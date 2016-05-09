Москва, 9 мая, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой Госдепартамента США Джоном Керри, в ходе которых была затронута тема Сирии и другие мировые проблемы. Об этом говорится на сайте МИД России.

ИА REGNUM

«В центре внимания находились усилия РФ и США в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии по урегулированию конфликта в этой стране, — говорится в сообщении. — Подчеркивалась необходимость продолжения переговоров между властями САР и всем спектром оппозиции при посредничестве ООН и строгого соблюдения режима прекращения боевых действий».

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили и проблематику урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, а также возможные шаги сопредседателей Минской группы ОБСЕ на нынешнем этапе.

«Затрагивались также некоторые аспекты двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отметим, что разговор Лавров и Керри прошел по инициативе США.